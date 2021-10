TSE resuelve: diputados no pueden ser sancionados por no querer vacunarse

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comunicó este viernes que ningún diputado de la República puede ser sancionado por negarse a vacunarse.



“La consulta planteada al TSE por acuerdo del directorio de la asamblea legislativa se planteó en abstracto sin hacer referencia a ningún diputado o diputada en particular”, explicó Silvia Hernández, presidenta del Congreso.

El TSE, a pesar de que decide no acoger la consulta, si señalaron que no hay posibilidad de sanciones cuando se trata de diputados o diputadas de la República.

El Gobierno anunció el martes que la vacunación contra COVID-19 será obligatoria para todos los funcionarios públicos y que será responsabilidad de cada entidad o institución asegurarlo.



Pero la duda era con respecto a los diputados. Contrario al resto del sector público, los legisladores no tienen otro patrón más que los ciudadanos; de manera que, estrictamente hablando, ninguno es empleado de la Asamblea Legislativa, pero todos son funcionarios públicos.

Sin embargo, como ya lo dejó en claro el TSE, el fuero especial que cubre a los legisladores los deja fuera de cualquier sanción.

El resto de funcionarios de la Asamblea Legislativa si deberán acatar la directriz gubernamental de vacunarse, obligatoriamente, contra el COVID-19.

Molestia

La consulta emitida al TSE enojó al diputado Melvin Núñez, quien recién salió del hospital luego de ser internado por complicaciones relacionadas al virus, y que, en reiteradas ocasiones, ha dicho que no cree en la efectividad de la vacuna.

¿Cuánto vale mi libertad? ¿Cuánto vale el que yo decida qué me pongo en mi cuerpo y qué no? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio de decir esto sí lo hago y esto no? Yo sí. Yo nunca me he metido con las decisiones de ningún diputado aquí presente, ni le he dicho vacúnese o no se vacune, ni lo he querido obligar ni mucho menos mandar una consulta para ver si me pueden obligar. Inténtenlo y nos vemos en otros estrados.

“Si alguien quiere vacunarse que lo hagan, yo en lo personal tomé la decisión de no ponerme una vacuna experimental, tanto así que ya casi viene la tercera dosis, en Israel ya está la cuarta. No soy quién para decirle a los costarricenses qué hacer y qué no hacer, lo que sí me parece lamentable es que el directorio legislativo quiera valorar mecanismos para obligarme a vacunar, eso me parece lamentable e irrespetuoso. ¿En qué país vivimos?”, dijo.