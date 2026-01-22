Tras nueve años sin el virus, Costa Rica vuelve a reportar un caso de chikungunya

El Ministerio de Salud confirmó, este miércoles, la detección de un caso positivo de chikungunya en Costa Rica, luego de nueve años sin reportes de la enfermedad en el país.

El diagnóstico fue emitido por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Se trata de un hombre costarricense de 24 años, vecino de Esparza, Puntarenas, quien actualmente no presenta complicaciones de salud.

La chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos, principalmente del género Aedes. En territorio nacional, no se registraba circulación del virus desde el 2017.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general.

El Ministerio de Salud informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y coordina acciones para el control de mosquitos, con el objetivo de proteger a la población y evitar la propagación de la enfermedad.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía:

Usar repelente contra mosquitos.

Vestir ropa de manga larga.

Utilizar mosquiteros.

Eliminar criaderos de mosquitos, como recipientes con agua estancada.

La institución reiteró su compromiso con la prevención y atención oportuna de las enfermedades, e instó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.