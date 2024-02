Tras fallo de Sala IV, esto es lo que debe saber sobre la pastilla del día después

La pastilla de emergencia, también llamada del día después, es un método anticonceptivo que reduce el riesgo de embarazo posterior a una relación sexual de riesgo, cuando no hubo protección, por ejemplo.

Bajo esta premisa, la Sala Constitucional resolvió, este jueves, que la pastilla del día después no es abortiva, declarando sin lugar tres acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra el decreto que regula la venta, distribución y almacenamiento de ese medicamento.

Tras el aval recibido, surgen las siguientes preguntas: ¿cómo se usa la pastilla de emergencia y qué tan riesgosa es para la salud reproductiva de la mujer?



La ginecóloga Michelle Wright explica que la pastilla únicamente hay que ingerirla en las primeras 72 horas luego de la relación sexual de alto riesgo, ya que mientras más tiempo pase, más efectividad pierde.



Además, resalta que se trata de un método anticonceptivo hormonal, no de barrera, por lo que funciona como método de emergencia para evitar embarazos; no obstante, no protege de enfermedades de transmisión sexual.