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Trabajadores de granjas bovinas y avícolas deberán vacunarse contra influenza

Además de ellos, también deben vacunarse las siguentes personas.

Por Jason Ureña 30 de abril de 2026, 21:00 PM

Por primera vez, los trabajadores de granjas bovinas y avícolas fueron incluidos en los grupos de riesgo que deben colocarse la vacuna contra la influenza estacional, según informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La campaña de vacunación, que ya cumple una semana, busca proteger a la población más vulnerable ante el virus que genera gran cantidad de enfermos durante la época lluviosa.

Además de los trabajadores de granjas, también deben vacunarse:

  • Menores de 6 meses a 8 años

  • Adultos de 58 años en adelante

  • Mujeres embarazadas

  • Personas de 8 a 57 años con enfermedades crónicas

  • Trabajadores de la salud

  • Cuerpos de emergencia y policiales

  • Funcionarios del SINAC, CEN-CINAI y el Inciensa

La CCSS recordó que la vacuna es segura y eficaz, y que la campaña continuará por al menos siete semanas. Incluso este fin de semana largo se mantendrá activa en 25 centros de salud del país.



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