Trabajadores de granjas bovinas y avícolas deberán vacunarse contra influenza

Por primera vez, los trabajadores de granjas bovinas y avícolas fueron incluidos en los grupos de riesgo que deben colocarse la vacuna contra la influenza estacional, según informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La campaña de vacunación, que ya cumple una semana, busca proteger a la población más vulnerable ante el virus que genera gran cantidad de enfermos durante la época lluviosa.

Además de los trabajadores de granjas, también deben vacunarse:

Menores de 6 meses a 8 años

Adultos de 58 años en adelante

Mujeres embarazadas

Personas de 8 a 57 años con enfermedades crónicas

Trabajadores de la salud

Cuerpos de emergencia y policiales

Funcionarios del SINAC, CEN-CINAI y el Inciensa

La CCSS recordó que la vacuna es segura y eficaz, y que la campaña continuará por al menos siete semanas. Incluso este fin de semana largo se mantendrá activa en 25 centros de salud del país.







