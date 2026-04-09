Trabajadores amenazan con paro en hospital de Puntarenas tras separación del director

Un grupo de 65 trabajadores del Hospital Monseñor Sanabria Martínez de Puntarenas amenaza con hacer un paro de labores este jueves, tras la separación del director Randall Álvarez Juárez.

Los funcionarios firmaron una nota, el 8 de abril, que fue remitida a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, y al gerente médico, Alexander Sánchez Cabo.

"Manifestamos de forma categórica nuestra profunda inconformidad, preocupación y rechazo ante las medidas cautelares impuestas por la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios del Pacífico Central, en el marco de una investigación preliminar", reza la nota en poder de Telenoticias.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó, el pasado 6 de abril, la separación temporal, por 2 meses, del director médico, así como de las jefaturas de Enfermería, Nutrición, Recursos Humanos y Administración Financiera.

"Consideramos que dichas medidas son desproporcionadas, arbitrarias, carentes de objetividad, además de presentar evidentes vicios de nulidad, lo cual genera un grave precedente institucional", se lee en el oficio.

Restitución

Para deponer el paro de labores, los funcionarios piden una reunión urgente con la presidente ejecutiva y el gerente médico.

Además, solicitan la restitución del director y las jefaturas separadas del cargo.

"Advertimos que la continuidad y la falta de atención oportuna a las solicitudes aquí planteadas profundizarán el conflicto laboral existente, con las implicaciones institucionales y operativas que ello conlleva", concluye la nota.

Telenoticias consultó con la CCSS si los jerarcas aceptarán las peticiones de los funcionarios; sin embargo, la solicitud se mantiene en trámite.