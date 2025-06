¿Tiene una hernia? Conozca cuáles son los riesgos de no operarla a tiempo

Las hernias son una de las causas más comunes de cirugía general en Costa Rica, solo superadas por los procedimientos de vesícula. Sin embargo, a pesar de su frecuencia, muchas personas ignoran sus síntomas o retrasan el tratamiento, lo cual puede tener consecuencias graves, incluso fatales.



Así lo advirtió la doctora Marlen Vega, cirujana experta en hernias, laparoscopía avanzada y cirugía bariátrica, durante su participación en el programa Su Salud de Teletica.com.



Una hernia es la salida de una víscera, como el intestino, a través de un orificio en la pared abdominal. Aunque puede parecer inofensiva, existen complicaciones muy peligrosas para el paciente.

“No necesariamente entre más grande es más peligrosa: hay hernias muy pequeñitas que tienen un orificio más pequeño, entonces el intestino fácilmente se puede meter en el orificio y no se puede devolver. Al no poder devolverse, puede ocurrir la estrangulación y eso es que el pedacito de intestino puede morirse dentro de esa hernia, dentro de ese saco herniario que nosotros llamamos”, explicó Vega.

Los tipos de hernias más frecuentes son la inguinal (en la ingle) y la umbilical (en el ombligo), aunque también existen las hernias incisionales, que aparecen después de una cirugía, y las epigástricas, ubicadas por encima del ombligo.



Según la especialista, el riesgo de desarrollar una hernia aumenta con factores como el sobrepeso, el embarazo, el tabaquismo, antecedentes quirúrgicos y actividades que impliquen levantar peso excesivo. En el caso de los niños, suelen deberse a defectos congénitos.

¿Cómo detectarlas?



Uno de los síntomas iniciales es la aparición de una “pelotita” o masa blanda en la zona afectada. No siempre causa dolor, lo que puede hacer que pase desapercibida. Sin embargo, cuando el dolor aparece o la molestia es constante, es señal de alerta.



Un testimonio compartido en el programa fue el de Ricardo Serrano, quien padeció dos hernias inguinales. “El dolor era constante, no se quitaba en todo el día”, relató. Tras ser diagnosticado, fue operado con rapidez para evitar complicaciones.



La doctora fue clara: todas las hernias deben tratarse con cirugía, sin excepción. “Una hernia que da síntomas debe operarse lo antes posible para evitar que se encarcele o estrangule”, subrayó Vega.



La recomendación final de la invitada fue no ignorar los signos, por pequeños que parezcan. Una hernia no atendida puede parecer inofensiva, pero su evolución puede poner en riesgo la vida.

Si quiere saber cómo se realiza la cirugía y los cuidados posteriores, repase el programa completo de ‘Su Salud’ en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube.