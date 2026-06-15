Thomas necesita la ayuda de todos para someterse a una cirugía que le salvará la vida

Hace cuatro años, la vida de María del Carmen Chaves cambió para siempre con la llegada de su hijo Thomas, un niño lleno de luz y ternura. Pero desde el embarazo, los médicos descubrieron que su corazón tenía una cardiopatía, además de labio y paladar hendido.

Con apenas 7 meses, el niño tuvo que someterse a una cirugía a corazón abierto. Hoy, con 4 años, necesita una nueva intervención para poder seguir viviendo (ver video adjunto).

La operación será en Canadá, donde el seguro médico cubrirá el procedimiento, pero la familia debe asumir los gastos de medicamentos y estadía por al menos cuatro meses. El costo asciende a 12 millones de colones, que deben reunir antes de julio.

Para Chaves, cada aporte significa la posibilidad de seguir abrazando a su hijo y verlo crecer. Cada ayuda de los costarricenses es un rayo de esperanza que acerca a Thomas a una vida plena.

Cómo ayudar

Usted puede apoyar a Thomas a través de Sinpe Móvil al número 8886-5120.

Con su ayuda, él podrá continuar regalando esa sonrisa hermosa e inspiradora que ilumina a todos a su alrededor.