Solidaridad que nutre: madres convierten la lactancia en esperanza para bebés prematuros

Cada frasco de leche materna almacenado en un banco especializado representa una oportunidad de vida para cientos de bebés en condición de vulnerabilidad, muchos de ellos prematuros que permanecen en incubadoras en hospitales del país.

Gracias a la solidaridad de más de un centenar de madres costarricenses, la lactancia se ha transformado en una red de apoyo esencial para alimentar a miles de recién nacidos que no pueden recibir leche directamente de sus madres.

De acuerdo con el Banco de Leche Materna del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, solo durante el primer trimestre de 2026, un total de 2.445 bebés se beneficiaron con este alimento fundamental para su desarrollo y supervivencia.

Actualmente, este banco cuenta con 120 donantes activas, cuyas contribuciones permiten abastecer no solo al Hospital de las Mujeres, sino también a otros centros médicos del país.

La leche materna recolectada se distribuye a hospitales como el Hospital Nacional de Niños, San Juan de Dios, Calderón Guardia, Hospital México, Hospital de Heredia y Hospital de Cartago, fortaleciendo la atención neonatal a nivel nacional.

Como parte de los esfuerzos para facilitar la donación, el programa implementó la llamada Ruta de la Leche Materna, mediante la cual personal del banco realiza visitas a los hogares de algunas donantes para recolectar el alimento, garantizando condiciones adecuadas de transporte y conservación.

Para donar leche materna, tanto la madre como el bebé deben estar sanos, asistir a una entrevista previa, realizarse exámenes de sangre y cumplir con estrictos protocolos de higiene y esterilización durante la extracción.

Las interesadas en donar pueden comunicarse al teléfono 2523-5900, extensiones 1073 y 2115.

