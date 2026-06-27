Sinusitis: cuando el dolor en el rostro es una señal de alerta

El dolor en el rostro, la presión facial y la congestión nasal pueden ser más que un simple resfriado. Según explicó el doctor Carlos Saborío, otorrinolaringólogo, en el programa Su Salud de Teletica.com, estos síntomas pueden ser señales de sinusitis cuando evolucionan o se prolongan con el paso de los días.



El especialista detalló que los senos paranasales son cavidades ubicadas en diferentes zonas de la cara, debajo de los ojos, en la frente y en la parte central del rostro. Estas estructuras, normalmente llenas de aire, pueden inflamarse a raíz de una gripe común.



Cuando esto ocurre, los pequeños canales que permiten el drenaje de mucosidad se bloquean, lo que provoca acumulación de secreciones y una sensación de presión facial que los pacientes suelen describir como “dolor en la cara” o incluso como si la presión aumentara al agacharse.



De acuerdo con Saborío, la sinusitis suele comenzar como un resfriado que no evoluciona de forma favorable. Si los síntomas persisten más de cinco a siete días y empeoran, con secreción nasal amarillenta o verdosa, dolor intenso de cabeza, fiebre o congestión marcada, puede tratarse de una sinusitis aguda.

"Te podrás imaginar que, si nuestro seno paranasal es casi todo paredes de hueso y solo tenemos una pequeña apertura que es de milímetros, al tenerla cerrada, esto empieza a generar presión y esa presión empieza a generar muchísimo malestar en el paciente, que es esa famosa presión.

"Ahora, si a esto le agregamos que las bacterias que viven en nuestra nariz encuentran muy agradable que el moco esté estancado y ellas empiezan a crecer, empiezan a proliferar, empiezan a generar más inflamación, esa inflamación hace que el drenaje se cierre aún más, se perpetúa un ciclo y ahí es donde arranca la famosa sinusitis", detalló el otorrinolaringólogo.



El diagnóstico, explicó, es principalmente clínico y se complementa con la revisión mediante endoscopía nasal, que permite observar inflamación y secreción en las cavidades nasales.

¿Todo el resfriado común llega a sinusitis? "Afortunadamente, no. ¿De qué depende? Bueno, depende del tipo de virus que está entrando, hoy en día tenemos virus que son muy, muy agresivos en su manera de causar inflamación dentro de la nariz; depende del grado de defensas de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos problemitas con el manejo de nuestras defensas dentro de nuestra nariz, pues entonces le damos más chance al virus de que genere una inflamación muy grande.

"También depende de factores propios de nuestra nariz; por ejemplo, si yo soy una persona que tiene el tabique desviado, que tiene los cornetes grandes o en los niños que tienen adenoides grandes, todo esto genera que haya menos espacio dentro de la nariz y, al haber menos espacio, entonces esta inflamación se va a hacer muy evidente, se va a hacer muy rápida y va a generar el cierre de los senos paranasales de una manera muy agresiva", agregó el doctor.



En cuanto al tratamiento, el especialista señaló que se busca restablecer el drenaje y reducir la inflamación. Para ello se utilizan lavados nasales con suero fisiológico, sprays con esteroides nasales, antibióticos y medicamentos para el dolor. En la mayoría de los casos, el tratamiento dura entre una y dos semanas.



Sin embargo, cuando el paciente no mejora o presenta complicaciones, puede requerirse un TAC para evaluar la condición de los senos paranasales e incluso considerar una cirugía en casos específicos.



El doctor Saborío también advirtió sobre posibles complicaciones en casos severos, que pueden afectar áreas cercanas como el cerebro o los ojos, por lo que insistió en la importancia de la atención médica oportuna.



Finalmente, recomendó no automedicarse y consultar al médico si un resfriado no mejora después de cinco a siete días o si los síntomas empeoran, ya que podría tratarse de una sinusitis en desarrollo.

Puede repasar el episodio completo de 'Su Salud' en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube:









