Síndrome de ovario poliquístico cambia de nombre: ¿qué implica para las pacientes?

El conocido síndrome de ovario poliquístico (SOP) ahora se denomina síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), un cambio que busca reflejar mejor la complejidad de esta condición y evitar diagnósticos incompletos.​

Durante una entrevista en el programa Su Salud de Teletica.com, la ginecóloga Sofía Palma explicó que el nombre anterior podía generar confusión, ya que no todas las pacientes presentan quistes en los ovarios y la enfermedad va mucho más allá de la salud reproductiva.



El nuevo nombre incorpora componentes clave de la condición. El término “metabólico” hace referencia a alteraciones como la resistencia a la insulina, el colesterol elevado y un mayor riesgo de desarrollar diabetes, mientras que “poliendocrino” indica que involucra múltiples hormonas y sistemas del organismo.

"La O en SOMP significa ovárico. Se da porque los ovarios no funcionan de manera normal, que es uno de los principales cambios con respecto al término anterior, que nos daba la impresión de que el único problema era que había quistes en los ovarios, lo cual, como vamos a ver, es totalmente erróneo", detalló Palma.

Entre las principales señales de alerta destacan las menstruaciones irregulares, el acné severo, el crecimiento excesivo de vello facial o corporal y la dificultad para perder peso.



La infertilidad es una de las posibles consecuencias de esta condición, aunque los especialistas aclaran que tener este síndrome no significa que una mujer no pueda quedar embarazada. Las alteraciones hormonales pueden provocar problemas de ovulación y dificultar la concepción, pero con un diagnóstico oportuno, cambios en el estilo de vida y tratamientos adecuados, muchas pacientes logran alcanzar un embarazo exitoso.

"Sí son pacientes a las que les va a costar muchísimo más tener un embarazo; esto no significa que van a ser pacientes infértiles o que nunca van a lograr un embarazo. Por el contrario, más bien hay muchísimas pacientes que dicen: 'Ah no, es que me diagnosticaron con ovario poliquístico, yo no puedo quedar embarazada', y no planifican.



"Entonces son pacientes que no desean un embarazo, por lo menos de momento, pero tampoco están planificando; igual pueden quedar embarazadas. No es como algo que sea fijo, como que van a ser pacientes infértiles, pero sí es muy posible que les vaya a costar un poco más", agregó la doctora.

La experta insistió en que el tratamiento debe ser integral y personalizado. Además del acompañamiento médico, recomienda adoptar una alimentación balanceada, actividad física regular y control del peso corporal. En algunos casos también se utilizan medicamentos para regular los síntomas y tratar las alteraciones hormonales y metabólicas.



Puede repasar el episodio completo de 'Su Salud' en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube:





