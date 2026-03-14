Siguen los atrasos: empresa aún no logra iniciar diseño de nuevo Hospital Max Peralta

El proyecto de construcción del nuevo Hospital Max Peralta Jiménez, en Cartago, continúa enfrentando atrasos significativos. A cinco meses de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) girara la orden de inicio, la empresa adjudicataria advierte que todavía no ha sido posible comenzar formalmente la etapa de diseño.

Desde el 3 de octubre la CCSS dio la orden de inicio para la obra. En ese momento, se estableció un plazo de 25 semanas para concluir el diseño del hospital, lo que fijaba como fecha límite el 27 de marzo.

Sin embargo, a pocos días de que venza ese plazo, el proceso ni siquiera ha podido arrancar oficialmente.

Según consta en una serie de informes publicados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la empresa responsable del proyecto ha advertido desde hace meses que no ha podido avanzar conforme a lo previsto.

“A la fecha no se cuenta con un anteproyecto definitivo, pese a haberse recibido la orden de inicio el 3 de octubre del presente año, motivo por el cual no ha sido posible iniciar el proceso de diseño.”

En los siete informes publicados desde octubre hasta la fecha, la empresa ha reiterado la necesidad de que la Caja entregue insumos clave, entre ellos el anteproyecto definitivo del hospital y el programa funcional actualizado.

Además, recientemente el equipo técnico detectó

cambios importantes