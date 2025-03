Siete aspectos que debe de considerar antes de ponerse implantes mamarios

Antes de someterse a una cirugía de implantes mamarios, es fundamental que las pacientes consideren no solo sus deseos estéticos, también los riesgos asociados con la intervención, la posibilidad de reacciones alérgicas y los efectos en temas como lactancia y sensibilidad.​

La doctora Madelein Centeno, especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, fue la invitada de la semana en el programa Su Salud, de Teletica.com, donde respondió las dudas frecuentes de quienes planean someterse a este procedimiento.

A continuación, detallamos siete aspectos que debería de tomar en cuenta en su decisión.

Tipos de implantes y su seguridad

En primer lugar, Centeno explicó que los implantes mamarios están compuestos por una capa externa de silicona, material considerado seguro para el cuerpo. El gel que se encuentra en su interior se encuentra protegido por otras capas, lo que garantiza su resistencia. Según la experta, algunos fabricantes realizan pruebas de presión extrema para asegurar que los implantes no se rompan incluso con actividades extremas como bungee jumping o paracaidismo.

Tamaño de los implantes

La decisión sobre el tamaño del implante depende de varios factores, como la masa corporal, la cantidad de grasa en el área y la posición de las costillas. La invitada enfatizó la importancia de que la paciente se pruebe varios tamaños en un brasier antes de tomar la decisión final.

También destacó que, tras la cirugía, el tamaño del implante puede parecer ligeramente más pequeño que el visto en el espejo debido a la forma en que se coloca debajo de la piel.

Riesgo de rechazo o infecciones

El implante es un cuerpo extraño dentro del cuerpo humano; por lo tanto, existe riesgo de que lo rechace.

“Siempre que nosotros colocamos un cuerpo extraño dentro del cuerpo, a pesar de que utilizamos una técnica estéril en una sala de operaciones limpia y con todas las medidas de seguridad y limpieza, siempre existe la posibilidad de que el implante se infecte, tanto cuando uno lo coloca como tiempo después. Yo tuve una paciente que como ocho años después de la colocación del implante empezó un día con una inflamación en uno de los senos y, efectivamente, tenía una infección y son cosas que no se sabe por qué, pero algunos años después pueden suceder”, relató la doctora.

Cirugía y recuperación

La cirugía suele durar entre una y dos horas. Dependiendo de las condiciones del paciente, Centeno indicó que es posible combinar la colocación de implantes con un levantamiento de los senos, en caso de que sea necesario para mejorar la forma y la posición.

Las incisiones pueden ser debajo de la mama, lo que permite ocultar la cicatriz con el brasier, o alrededor de la areola.



El tiempo de recuperación es relativamente rápido: las pacientes pueden reanudar sus actividades diarias después de cinco o seis días, aunque se recomienda evitar el ejercicio físico intenso, como levantar pesas, durante al menos un mes.

Cambio de implantes

“Es importante comprender que lo que recomiendan las empresas es que el implante se cambie cada 10 años; pero tenemos, en la práctica, pacientes que a veces tienen 15, 12, 16 años de tener un implante y si están satisfechas con su tamaño, no se les han caído las mamas, no han tenido cambios dramáticos de peso corporal o no han tenido ningún embarazo en esa época, y están felices con todo lo que ha sucedido alrededor de ese implante.

“Otra cosa que yo les recomiendo es que se hagan un ultrasonido anual, y si el ultrasonido dice que todo está bien, la persona puede seguir con sus implantes, pero en algún momento pueden fallar”, subrayó la especialista.