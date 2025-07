Si tengo gota, ¿puedo comer carnes y tomar alcohol?

Una carne asada y unos tragos podrían parecer el plan ideal para muchos, pero para una persona con gota, ese escenario podría terminar en una crisis dolorosa e incapacitante. Así lo explicó el doctor Mauricio Cordero, reumatólogo, quien aseguró que la alimentación juega un papel clave en el desarrollo y control de esta enfermedad.



La gota, una forma de artritis inflamatoria causada por el exceso de ácido úrico en la sangre, es un motivo de consulta frecuente y puede afectar seriamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Según Cordero, los alimentos ricos en purinas son los grandes responsables de elevar los niveles de ácido úrico, sustancia que en exceso puede formar cristales en las articulaciones y provocar inflamación severa.

“Las vísceras como el hígado, los riñones o los chinchulines tienen altísimo contenido de purinas. También los embutidos como el chorizo, salchichón o mortadela, que muchas veces están hechos con macerados de vísceras”, explicó.

En su consulta, ha visto casos tan extremos como el de un joven que comió una gran cantidad de hígado encebollado y terminó con el dedo gordo del pie completamente inflamado. “Ese muchacho vivía solo, la mamá le regaló hígado y él se lo comió todo. Llegó a consulta con una crisis aguda”, relató el médico.



Otros productos que pueden desencadenar crisis son los mariscos como camarones y mejillones, ya que se consumen enteros y también tienen altas concentraciones de purinas. En cambio, carnes como el pollo, el pescado o un bistec son tolerables en porciones moderadas —el tamaño de la palma de la mano, una vez a la semana—.

¿Qué se recomienda consumir y qué no?

Uno de los mitos más extendidos sobre la gota es que el tomate la provoca. Sin embargo, el doctor desmintió esa creencia: “El tomate no tiene purinas. Está muy satanizado injustamente. Los pacientes con gota lo pueden consumir sin problema”, afirmó.



El consumo de alcohol, por otro lado, sí representa un riesgo importante. “El problema no es solo el alcohol en sí, que afecta la capacidad del riñón para eliminar ácido úrico, sino que además muchas bebidas —como la cerveza— contienen purinas”, explicó.



La cerveza, en particular, representa una “trampa mortal” para personas con gota, ya que deshidrata, contiene alcohol y suma purinas al cuerpo. Y si a esto se le agregan embutidos o carnes procesadas —como suele suceder en una carne asada—, el riesgo de sufrir una crisis se dispara.

“En ese tipo de escenarios, tenés todo lo malo junto: deshidratación, alcohol, embutidos, y alto consumo de purinas”, resumió el especialista.

Cordero subrayó que tener ácido úrico alto no siempre significa que se tiene gota. El tratamiento ideal debe ser progresivo y supervisado, incluyendo ajustes en la dieta, control del consumo de alcohol y evaluación de factores de riesgo como obesidad, antecedentes familiares o enfermedades renales.

“Una persona con gota puede llevar una vida completamente normal si hay control y compromiso. La clave está en el apego al tratamiento, a la dieta, y en contar con la guía de un profesional capacitado”, concluyó.

Si quiere conocer quiénes son más propensos a padecer gota, puede repasar el episodio completo de ‘Su Salud’ en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube.