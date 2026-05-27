Senasa busca origen del contagio de salmonela tras brote en Ciudad Colón

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) realiza inspecciones en los almacenes de los proveedores del establecimiento comercial de Ciudad Colón donde se detectó salmonella.

Las autoridades buscan determinar el origen del contagio, y la investigación no se limita únicamente al restaurante de pollo frito donde se identificó la bacteria.

Como parte de la contención del brote, Senasa también inspecciona los almacenes de los proveedores vinculados al local.

Las muestras tomadas por el Ministerio de Salud revelaron una posible contaminación por salmonella que derivó en la intoxicación de 45 personas en Ciudad Colón.

Con esta investigación, Senasa pretende establecer el punto de origen de la contaminación y evitar que se repita en otros lugares. El proceso podría extenderse por más de un mes.

Se trata de una investigación paralela a la del Ministerio de Salud, que se enfoca en la afectación a las personas. Actualmente, 47 personas permanecen bajo análisis.

El brote de salmonella en Ciudad Colón dejó una persona fallecida y mantiene hospitalizado a un adulto mayor.







