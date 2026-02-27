Seguro de la CCSS no es requisito para vacunarse contra sarampión

Ser afiliado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no es un requisito para vacunarse contra el sarampión.

Así lo recordó el doctor Elvis Delgado, funcionario de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la institución, durante una entrevista con Teletica.com.

"Cuando es un tema de salud pública y hay acuerdos de la Comisión Nacional de Vacunación de por medio, por el interés de la salud pública, no se requiere un tema de aseguramiento en ese sentido; entonces, es importante aclarar a la población que con o sin seguro, igualmente se les va a vacunar, porque el interés del país es la protección", dijo.

Los únicos requisitos para inmunizarse son los siguientes: tener entre 20 y 39 años, llevar su documento de identidad vigente (cédula, DIMEX o similares) y algún comprobante del viaje a países con brotes activos: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala. México y Uruguay.

"Tiene que llevar su tiquete, ya sea que viaje de forma aérea, marítima, terrestre, tiene que llevar su tiquete como comprobante de que va a hacer ese viaje, y no es necesario el tema de aseguramiento", agregó Delgado.

En la primera semana de esta estrategia, que inició el pasado 17 de febrero, 2.500 personas han acudido a aplicarse la vacuna; esto quiere decir, en promedio, unas 300 diariamente.

¿Quiénes no deberían recibir este fármaco? Según el vocero de la CCSS, personas que anteriormente presentaran reacciones adversas a esta vacuna, alergia al huevo y mujeres embarazadas.

"La lactancia no es una contraindicación, ya nos han hecho esa consulta, pero no es ninguna contraindicación en ese sentido", concluyó Delgado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad infecciosa viral altamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte.