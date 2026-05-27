Sancarleño infectado por papalomoyo será atendido este miércoles en Hospital de San Carlos

El sancarleño Dennys Vargas Villalobos, vecino de Jicarito, comunidad del distrito de Venado en San Carlos, será atendido este miércoles en el Hospital de San Carlos tras sufrir una grave infección provocada por un papalomoyo.

Vargas fue picado por este parásito y la infección le ha causado llagas en el pecho y la garganta.

El pasado lunes denunció que en el hospital se le había asignado una cita para el año 2032 y que no le suministraron el medicamento necesario para tratar la enfermedad.

Este martes, el hospital lo contactó desde horas de la mañana para informarle sobre una nueva cita médica.

En un comunicado oficial, el centro hospitalario explicó:

“El pasado 7 de mayo llegó al Hospital de San Carlos un paciente diagnosticado con papalomoyo. El medicamento que le prescribió el médico fue Glucantime, sin embargo, estaba agotado. Por lo tanto, el 9 de mayo lo vio el dermatólogo para valorar su evolución. Ante esta situación, el dermatólogo le dejó una cita para dentro de seis meses, sin embargo, esa cita se otorgó para el 2032 debido a que el hospital cuenta con un solo dermatólogo para toda la población”.

El hospital agregó que este 26 de mayo se comunicaron nuevamente con el paciente para ofrecerle una nueva valoración médica, la cual se realizará este miércoles 27 de mayo en horas de la mañana.