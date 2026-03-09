Salud suspende clases en Liceo de Moravia mientras investiga nuevo caso de sarampión

El Ministerio de Salud confirmó, este lunes, un nuevo caso de sarampión en Costa Rica, lo que ocasionó la suspensión inmediata de clases en el Liceo de Moravia durante este lunes 9 de marzo.

Este nuevo diagnóstico corresponde a una mujer adulta, quien se encuenta estable, según las autoridades.

El viernes anterior, la cartera había activado los protocolos por otra persona enferma: una menor de edad, aunque no se brindaron más datos al respecto.

Además de la suspensión de lecciones en el centro educativo de Moravia, también se ordenó "la suspensión preventiva de actividades vinculadas a un programa del Ministerio de Cultura y Juventud".

Noticia en desarrollo.