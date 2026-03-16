Salud revela cómo se originaron dos casos positivos de sarampión en Costa Rica

El Ministerio de Salud reveló, este lunes, cómo se originaron los dos casos de sarampión que se encuentran activos en Costa Rica.

En una conferencia de prensa, la doctora Mary Munive, vicepresidenta de la República y jerarca de la cartera sanitaria, indicó que esa confirmación no vino por medios oficiales, sino que se trata de una alta presunción derivada de un proceso de seguimiento de los diagnósticos.

Las pacientes contagiadas son una menor de 14 años, vecina de Pococí, y una mujer adulta, de 41 años, quien reside en Dulce Nombre de Coronado.

Según Munive, el Ministerio de Cultura y Juventud realizó un campamento con participación de delegaciones internacionales, a inicios de febrero: las autoridades sospechan que esa fue la puerta de entrada del virus.

"Presuntamente, la delegación de origen mexicano vino aquí, a un campamento, y en ese campamento hubo varios chiquillos contagiados.



"Entre los chiquillos se hablan y en las historias de redes sociales se enteraron", dijo la ministra sobre la manera en la que se dieron cuenta.



En ese evento, 196 personas estuvieron expuestas a la enfermedad, lo que pudo derivar en 3.528 casos, si se toma en cuenta la tasa de contagio (una persona puede infectar hasta 18). Sin embargo, Munive celebró la alta cobertura de vacunación en Costa Rica, lo que "frenó" la cadena y derivó únicamente en dos personas positivas.

"¿Casos positivos estaban vacunados? Sí, se encontraban vacunadas. Las dos personas, por dicha, se encontraban vacunadas, pero ¿por qué les dio sarampión? Los métodos anticonceptivos son el mejor ejemplo: ¿hay garantía 100% que no fallen? Mentira, ustedes lo saben, es el ejemplo más fácil. En alguna medida, este tipo de tratamientos no se puede garantizar el 100%", ejemplificó la doctora.







Es decir, aunque una persona esté vacunada, existe una pequeña posibilidad de enfermar, aunque es poco frecuente.

La menor y la adulta con sarampión "evolucionaron superbién y se encuentran nada más con control sintomático, sin ninguna complicación". Ellas se unen a un tercer caso este año, el de una niña mexicana residente en Pérez Zeledón, quien no estaba vacunada, pero superó el cuadro sin mayores problemas y sin generar diagnósticos secundarios.

Las autoridades también señalaron que se investigan los contagios como autóctonos, por primera vez desde 1999, y que aún hay personas en seguimiento por parte de equipos locales y regionales de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud; mediante llamadas telefónicas diarias.

Entre los síntomas a los que deben prestarse atención está la fiebre alta, mayor a 39 grados, dolor o malestar general en el cuerpo, secreción nasal, tos, conjuntivitis (ojos rojos) y un brote o manchas en la piel.

Representantes de la CCSS recordaron que el esquema nacional de vacunas contra el sarampión se aplica a los 15 meses y a los 4 años. Además, actualmente se colocan dosis a mayores de 15 años que viajen a países con brotes activos, como Estados Unidos, Canadá, México, Bolivia y Guatemala.