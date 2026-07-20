Salud reporta más de 10 pacientes afectados por brote de chikungunya en El Coyol

El Ministerio de Salud reporta un brote de chikungunya en El Coyol de Alajuela. Según el ente rector, el aumento de casos se registra en la comunidad La Manguita, donde hay 10 personas enfermas.

Rodrigo Marín, encargado del departamento de Vectores, explicó que el ministerio se encuentra atendiendo el aumento de casos y tomando medidas para cortar la transmisión (ver video adjunto).

"Estamos fumigando varias veces a la semana y hemos encontrado criaderos dentro de las viviendas", dijo el médico.

Por eso, las autoridades piden tomar previsiones para colaborar en la contención del brote. Marín también recordó la importancia de vigilar los síntomas y acudir al médico en caso de desarrollar:

​Fiebre alta y repentina.



Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Inflamación de las articulaciones.

Adrián Avendaño, experto en vectores del Colegio de Microbiólogos, destacó que el dolor articular caracteriza a esta enfermedad frente al dengue.