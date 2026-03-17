Salud mantiene en vigilancia a contactos directos de pacientes con sarampión

Bajo vigilancia continúan las personas que tuvieron un contacto directo con las pacientes que dieron positivo por sarampión en el país.

El Ministerio de Salud informó que continúa con la investigación epidemiológica para descartar o confirmar nuevos casos en costarricenses.

"Se les ha dado un seguimiento diario de manera telefónica. Algunas de estas personas han requerido algún examen más exhaustivo en hospitales", comentó Jennifer González, directora de Vigilancia de la Salud.

Sin embargo, hasta ahora no se reportan nuevos casos, pero las autoridades recordaron que el periodo de incubación del virus se puede extender hasta 20 días, por lo que la vigilancia continuará.

Primeros casos

Una mujer de 41 años y una menor de 14 años, vecinas de Coronado y Pococí respectivamente, son los primeros casos locales en Costa Rica este siglo.

De acuerdo con el ente rector en salud, el origen del brote en el país, fue un campamento internacional que hizo el Ministerio de Cultura y Juventud a inicios de febrero.

La investigación epidemiológica arrojó que una delegación de menores mexicanas tuvo el virus, y lo habrían transmitido a las dos pacientes nacionales.

La ministra de Salud, Mary Munive, detalló que la delegación internacional tuvo contacto directo con 196 personas, pero la vacunación impidió que se reportaran más casos.