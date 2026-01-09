Salud inspecciona fórmulas infantiles tras alertas internacionales por contaminación

El Ministerio de Salud revisa el mercado costarricense luego de que se emitieran reportes internacionales sobre contaminación bacteriana en algunos lotes de fórmulas infantiles de la marca Nestlé NAN, distribuidos en 23 países de Europa, Turquía y Argentina.



Como primer paso, la institución verificó los registros sanitarios vigentes en Costa Rica y solicitó a la empresa responsable confirmar si los lotes señalados en el extranjero han sido comercializados en el país. La compañía informó oficialmente que los productos distribuidos en el país no corresponden a los lotes afectados.



No obstante, y como medida preventiva, Salud anunció que a partir de este viernes iniciará inspecciones en comercios de todo el territorio nacional para comprobar que las fórmulas que se encuentran en venta no coincidan con los lotes reportados fuera del país.



La lista divulgada por autoridades internacionales corresponde a lotes retirados en otras naciones y, hasta el momento, no hay evidencia de que estos hayan ingresado al mercado costarricense. El ministerio puso a disposición el detalle de los lotes a través de este enlace.

Medios como Infobae informaron que en Argentina, por ejemplo, el retiro del producto “se produjo tras detectarse la presencia de la bacteria Bacillus Cereus, capaz de generar toxinas como la Cereulida, que pueden ocasionar intoxicaciones alimentarias y cuadros de diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre en lactantes”.

Las autoridades sanitarias indicaron que se mantendrá informada a la población tica sobre cualquier hallazgo relevante y reiteraron su compromiso con la protección de la salud pública, en especial de la población infantil.