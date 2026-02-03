Salud ha descartado 39 casos sospechosos de chikungunya

El Ministerio de Salud ha descartado, hasta este momento, 39 casos sospechosos de chikungunya, un 90,2% de todas las muestras realizadas.

Así lo confirmó la cartera por medio de un correo electrónico, tras una consulta de Teletica.com.

En total, el laboratorio de referencia ha procesado 41 muestras de pacientes y solo dos han resultado positivas (9.8%): la de un joven de 24 años y una mujer de 51, ambos vecinos de Esparza, Puntarenas, quienes, al parecer, se contagiaron en fechas similares y permanecen en una condición estable.

Por esa razón, las autoridades sanitarias concentran la búsqueda activa de casos y las medidas para el control de vectores en ese cantón puntarenense, donde ya se han fumigado 13.000 casas e inmuebles al corte del 31 de enero.

La chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, los mismos que propagan el dengue y el zika. Se caracteriza por provocar fiebre alta de inicio súbito, fuerte dolor en las articulaciones —especialmente en manos, muñecas, tobillos y rodillas—, además de dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio extremo y, en algunos casos, erupciones en la piel.

Debido a que comparte síntomas como la fiebre, el malestar general y los dolores corporales, suele confundirse con el dengue; sin embargo, en la chikungunya el dolor articular suele ser más intenso y prolongado, mientras que el dengue se asocia con mayor riesgo de sangrados y complicaciones graves.



Precisamente, en medio del control epidemiológico, Salud también ha detectado dos muestras positivas por dengue en la zona.