Salud fumiga Esparza tras detectar primer caso de chikungunya en nueve años

El Ministerio de Salud realiza fumigaciones en Esparza, Puntarenas, tras la detección del primer caso de chikungunya en Costa Rica en nueve años.

Esta medida tiene como objetivo contener la propagación de la enfermedad, que es causada por un virus transmitido por mosquitos de la familia Aedes.

“Las intervenciones se realizan en la localidad de Espíritu Santo y se extenderán por todo el sector de Esparza, comenzado hoy jueves, mañana viernes y el sábado con el primer ciclo de aplicación.

“Posteriormente, el lunes 26 de enero, se realizará la segunda fumigación en todo el sector y se culminará con el tercer ciclo el próximo lunes 2 de febrero”, detalló la cartera en un comunicado.



Este miércoles, las autoridades indicaron que el paciente positivo es un hombre costarricense de 24 años, vecino de Esparza, quien actualmente no presenta complicaciones de salud.

El último caso de esta enfermedad en Costa Rica se registró en 2017, según el ministerio.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general



Salud informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y coordina acciones para el control de vectores, con el objetivo de proteger a la población y evitar más diagnósticos. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía: