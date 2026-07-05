Salud detecta brote de chikungunya en Playa Langosta

El Ministerio de Salud mantiene un operativo intensivo de vigilancia epidemiológica y control del mosquito transmisor luego de detectar un brote de chikungunya en Playa Langosta, Santa Cruz de Guanacaste.

El brote fue identificado el pasado 1.° de julio y, desde entonces, la institución desplegó acciones para contener la transmisión del virus en esa comunidad.





"El Ministerio de Salud informa que mantiene un operativo intensivo de vigilancia epidemiológica y control del mosquito en Playa Langosta, Santa Cruz, Guanacaste, tras la detección de un brote de chikunguña", indicó la directora de Vigilancia de la Salud, Jennyffer González.





Como parte de la respuesta, equipos especializados han fumigado cerca de 5.000 viviendas mediante termonebulizadoras y máquinas de alta potencia tipo LECO.



Además, se realizaron intervenciones focales en 638 viviendas, donde también se eliminaron criaderos de mosquitos detectados durante las inspecciones.



Durante la vigilancia epidemiológica se identificaron 45 casos sospechosos, a cuyos pacientes se les tomaron muestras para análisis.





"Como resultado, cuatro casos fueron confirmados por laboratorio y otros 17 se consideran probables y están asociados a este brote", explicó González.





Las muestras fueron procesadas por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). Entre los casos investigados figuran tanto personas costarricenses como extranjeras.



Las autoridades hicieron un llamado a quienes viven, trabajan o visitan Playa Langosta para reforzar las medidas de prevención.





"Utilice repelente. Utilice mosquiteros y elimine cualquier recipiente que acumule agua. Si presenta fiebre alta, dolor intenso en articulaciones, dolor de cabeza, náuseas o malestar general, acuda de inmediato al establecimiento de salud más cercano", añadió la directora de Vigilancia de la Salud.





La chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue y el zika.



El Ministerio de Salud recordó que en Costa Rica no se registraba circulación activa de este virus desde 2017. Sin embargo, durante este 2026 ya se contabilizan 16 casos en el país, incluidos los relacionados con este brote.



