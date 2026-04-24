Salud define vacuna para combatir el dengue en Costa Rica

El Ministerio de Salud ya eligió la vacuna con la que buscará controlar el dengue en el país: Qdenga , desarrollada por el laboratorio japonés Takeda .

Las negociaciones para adquirir el biológico están avanzadas, aunque las autoridades esperan los resultados de su aplicación en otros países antes de tomar una decisión definitiva. Actualmente, Costa Rica registra cerca de 800 casos de dengue, incluso antes de la llegada de la temporada lluviosa, lo que refuerza la urgencia de contar con nuevas herramientas de prevención.

La vacuna Qdenga cuenta con más de 10 años de estudios clínicos y ya fue aprobada en Argentina, Brasil y Colombia, donde se aplica en personas de entre 4 y 60 años, en dos dosis con tres meses de diferencia. Los ensayos han demostrado una eficacia del 89% para prevenir el dengue clásico y del 90% para prevenir casos graves.

Sin embargo, la decisión final no estará lista para esta época lluviosa. Por ello, las autoridades reforzarán los equipos de fumigación en todo el país, con el objetivo de evitar un brote similar al del 2024, cuando se contabilizaron más de 31 mil casos.

El Ministerio de Salud también hace un llamado a la población para colaborar en la eliminación de criaderos de mosquitos y así reducir el riesgo de contagios graves y muertes por la enfermedad.