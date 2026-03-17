Salud busca elevar el reciclaje en Costa Rica: solo 4% de residuos se reutiliza

El Ministerio de Salud busca que más personas reciclen los residuos que producen en el hogar con una campaña de concientización (ver video adjunto).

El ente rector lanzó, por medio de la Dirección Nacional del CEN-CINAI, el programa Niñez que recicla, futuro que cambia, orientado en promover la correcta separación de desechos, su adecuado almacenamiento y disposición en los establecimientos.

Además, la cartera busca involucrar activamente a las comunidades, con un concurso que reconocerá a 27 familias ganadoras, nueve en cada dirección regional del CEN-CINAI, con premios como pantallas y entradas al Parque Diversiones y el Museo de los Niños.

Los interesados deben inscribirse en el CEN-CINAI más cercano, para así quedar participando del reto de reciclaje.

Inundados en basura ﻿

Nuestro país produce diariamente 4 mil toneladas de basura, de las cuales solo 264 toneladas se reciclan. Esto representa tan solo el 4% del total de desechos que se producen en las siete provincias.

La ministra de Salud, Mary Munive, señaló que el 96% de los desechos van a dar a los rellenos sanitarios, lo que presiona su capacidad.

"Tenemos un agotamiento de los rellenos de la Gran Área Metropolitana (GAM). El Huazo que es el que recibe la mayor cantidad de basura, se encuentra con la última celda de utilización", comentó.

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