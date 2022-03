Salud alerta sobre sitios web que promocionan esteroides sin registro sanitario

El Ministerio de Salud alerta a la ciudadanía sobre la detección de sitios de Internet donde se promocionan diversos medicamentos, principalmente esteroides anabólicos sin registro sanitario.​

Las autoridades revelaron, además, que esos productos se ofrecen en perfiles de Facebook e Instagram. Por ejemplo, Bodybuilding. Según afirman, incluyen varias marcas o nombres comerciales.

Los medicamentos contienen esteroides anabólicos. Estas son sustancias sintéticas elaboradas a partir de hormonas sexuales masculinas, que promueven el crecimiento del músculo esquelético, así como el desarrollo de características sexuales masculinas, tanto en hombres como en mujeres.

Los expertos insisten en que este tipo de medicamentos deben tener un uso prescrito y supervisado por un médico, ya que se indican para tratar enfermedades relacionadas con trastornos hormonales; de no ser sí, pueden ocasionar diversas reacciones adversas.

Además, las autoridades recordaron que los medicamentos, aunque sean de venta libre, no deben emplearse de forma desmedida.

En estas páginas también se identificaron productos de laboratorios farmacéuticos, pero que son de venta exclusiva en farmacias y bajo receta médica.

Los productos que no cuentan con registro sanitario implican un riesgo para la salud pública debido a que no han sido evaluados para determinar que sean aptos para su uso o consumo, por lo que no se puede garantizar su seguridad, calidad y eficacia; además, no se tiene certeza de su verdadero origen ni de las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y manipulados.

Las autoridades de Salud recuerdan a la población que es importante no comprar, vender ni utilizar los productos que se comercializan en los sitios de Internet sin antes confirmar que tienen los permisos correspondientes. Lo puede hacer en la plataforma "Regístrelo", disponible en https://www.registrelo.go.cr.

Ante un caso de este tipo, es fundamental denunciar ante el Ministerio de Salud los establecimientos, empresas o personas que se sospeche estén comercializando o promoviendo estos productos, así como cualquier otro que no cuente con registro sanitario.

Estas denuncias se pueden tramitar al correo [email protected]