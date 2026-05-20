Salud afirma que riesgo de ébola para Costa Rica "se mantiene bajo"

El Ministerio de Salud aseguró que el riesgo para la población general en Costa Rica por la enfermedad causada por el virus Bundibugyo, una especie del virus del ébola, se mantiene bajo.



La institución informó que actualmente el país no registra casos de esta enfermedad y que tampoco se reportan contagios en la región de las Américas.



Según detalló la cartera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene una alerta por el riesgo de expansión regional del brote que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda, y que ya deja 139 muertos y 600 posibles infectados. El escenario preocupa debido a la transmisión en zonas urbanas, los conflictos armados en las áreas afectadas y la ausencia de vacunas o tratamientos específicos aprobados para esta cepa.

"En ese contexto, se realizan revisiones sobre la preparación para el evento y los ajustes que sean necesarios para su vigilancia", informaron en un comunicado de prensa.



Salud recordó que el virus del ébola se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de una persona enferma, como saliva, vómito, sudor, orina o heces. Además, puede propagarse mediante objetos contaminados, entre ellos ropa, sábanas o superficies. También existe riesgo de transmisión por contacto con animales infectados. No obstante, las autoridades aclararon que este virus no se transmite por el aire.



Los síntomas pueden aparecer entre dos y 21 días después del contagio. En una primera etapa, las personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza intenso, debilidad y dolores musculares.



En fases más avanzadas pueden surgir vómitos, diarrea, dolor abdominal, sangrados y un deterioro general del estado de salud.



Salud indicó que actualmente no existe una vacuna específica contra el virus Bundibugyo y que el tratamiento se basa principalmente en la hidratación y el manejo oportuno de los síntomas.



Como medidas preventivas, las autoridades recomiendan lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con personas enfermas, utilizar equipo de protección en los servicios de salud y aplicar protocolos seguros en la atención de pacientes y manejo de cadáveres.



Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población para informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.