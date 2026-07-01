Salud advierte sobre suplemento con ingrediente no declarado

El Ministerio de Salud emitió una alerta sobre la comercialización y consumo del producto natural Artri Ajo King, promocionado para aliviar articulaciones y afecciones.

De acuerdo con las investigaciones y análisis realizados, las tabletas contienen diclofenaco, un principio activo utilizado en medicamentos para el tratamiento del dolor y la inflamación, el cual no está declarado en la etiqueta.

El producto no cuenta con registro sanitario vigente, por lo que su comercialización es ilegal y su consumo representa un riesgo para la salud de la población.

Las autoridades instaron a los consumidores a evitar el uso de este suplemento y recordaron que la presencia de ingredientes no declarados puede provocar efectos adversos graves.