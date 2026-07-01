Nacional
Salud advierte sobre suplemento con ingrediente no declarado
El producto no cuenta con registro sanitario vigente, por lo que su comercialización es ilegal.
El Ministerio de Salud emitió una alerta sobre la comercialización y consumo del producto natural Artri Ajo King, promocionado para aliviar articulaciones y afecciones.
De acuerdo con las investigaciones y análisis realizados, las tabletas contienen diclofenaco, un principio activo utilizado en medicamentos para el tratamiento del dolor y la inflamación, el cual no está declarado en la etiqueta.
El producto no cuenta con registro sanitario vigente, por lo que su comercialización es ilegal y su consumo representa un riesgo para la salud de la población.
Las autoridades instaron a los consumidores a evitar el uso de este suplemento y recordaron que la presencia de ingredientes no declarados puede provocar efectos adversos graves.