Salud activa protocolo tras confirmar caso importado de sarampión en Pérez Zeledón

El Ministerio de Salud confirmó este sábado un caso importado de sarampión en el cantón de Pérez Zeledón, diagnosticado por el Centro Nacional de Referencia Virológica del INCIENSA.

De acuerdo con las autoridades, se trata de una niña de cuatro años, de nacionalidad mexicana, sin evidencia documental de vacunación y con antecedente de viaje reciente a México. La menor evoluciona satisfactoriamente, permanece en aislamiento domiciliar y no presenta complicaciones.

El Ministerio detalló que un caso importado corresponde a aquel en el que la persona adquiere la enfermedad fuera del país y desarrolla síntomas tras su ingreso a Costa Rica.

Seguimiento epidemiológico

En coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Salud activó de inmediato el protocolo de vigilancia epidemiológica, que incluye identificación y seguimiento de contactos, así como recomendaciones a familiares y vecinos.

Hasta el momento se han identificado tres contactos directos del núcleo familiar, quienes permanecen asintomáticos. Las autoridades mantienen el monitoreo para prevenir posibles casos secundarios y resguardar la salud pública.

En Costa Rica, el último caso endémico de sarampión se registró en 1999. Desde entonces, se han confirmado 15 casos importados o asociados a importación. El más reciente fue reportado en 2025 en la provincia de Guanacaste, sin que se generaran contagios adicionales.

Enfermedad altamente contagiosa

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Suele iniciar con fiebre, tos, secreción nasal y conjuntivitis, seguido de una erupción cutánea que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo. El virus se propaga por el aire al toser, estornudar o hablar, especialmente en espacios cerrados o concurridos.

Según las autoridades de salud, la vacunación es la medida más eficaz de prevención. En el país, el esquema oficial contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), aplicadas a los 15 meses y a los cuatro años de edad. Las autoridades instaron a padres y madres de familia a verificar que los menores cuenten con el esquema completo.

Recomendaciones para viajeros

Ante el aumento de casos en la región de las Américas, el Ministerio recomienda a quienes planean viajar al extranjero revisar y actualizar su esquema de vacunación al menos dos semanas antes del viaje.

Además, si una persona presenta fiebre y erupción cutánea entre siete y 21 días después de regresar al país, debe acudir de inmediato a un centro de salud e informar sobre su antecedente de viaje.

Las autoridades recordaron que mantener las vacunas al día protege no solo a quien viaja, sino también a su familia y comunidad, e hicieron un llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales.