¿Revertir la diabetes? Especialista explica cómo es posible con una cirugía metabólica

Revertir la diabetes sin depender de medicamentos de por vida ya no es un sueño lejano. La doctora Marlen Vega, especialista en Cirugía, explicó en el programa Su Salud de Teletica.com que la cirugía metabólica —también conocida como “cirugía de la diabetes”— se ha convertido en una alternativa efectiva para pacientes con esta enfermedad, especialmente cuando existe cierto grado de sobrepeso u obesidad.



De acuerdo con Vega, este procedimiento es una evolución de la cirugía bariátrica, tradicionalmente utilizada para la pérdida de peso. Sin embargo, su alcance va más allá.

“Nos dimos cuenta de que los pacientes que se operaban por obesidad y tenían diabetes mejoraban muchísimo o remitían. Remitir significa dejar de tomar medicamentos de por vida, siempre y cuando mantengan un estilo de vida adecuado”, detalló.



La técnica más utilizada es el bypass gástrico, que modifica la anatomía del sistema digestivo para mejorar el metabolismo de la glucosa.

“Lo que favorece esta cirugía es que la insulina funcione mejor y el metabolismo de los carbohidratos se normalice. Con sus mismas herramientas, sin medicamentos, el paciente puede controlar su diabetes”, señaló la especialista. Según sus datos, entre el 80% y el 90% de los pacientes mejoran significativamente y alrededor del 60% logra remisión completa.



El procedimiento se realiza de forma mínimamente invasiva mediante laparoscopía, lo que facilita una recuperación rápida. “El día siguiente de la cirugía, el paciente ya empieza a movilizarse y muchos pueden dejar la mayoría de sus medicamentos en los primeros tres meses”, dijo Vega. Además, la tasa de complicaciones es baja en comparación con los riesgos que implica vivir con diabetes no controlada.



Eso sí, la doctora enfatizó que la cirugía no es una solución mágica y requiere compromiso: alimentación saludable, ejercicio y acompañamiento médico forman parte del proceso. “Esto es una herramienta. No sirve si el paciente no está dispuesto a cambiar su estilo de vida”, agregó. También recomendó que el procedimiento se realice idealmente en personas con menos de 10 años de haber sido diagnosticadas, ya que su respuesta suele ser mejor.



Vega concluyó con un mensaje de esperanza para quienes padecen diabetes: “No tienen que conformarse con tomar pastillas o inyectarse toda la vida. Hay una solución que puede ayudar a remitir la enfermedad, si es su decisión”.

Si quiere saber cómo se hace este procedimiento, puede repasar el programa completo de ‘Su Salud’ en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube.





