¿Pueden salir a votar los pacientes hospitalizados? CCSS responde

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que los pacientes internados en sus hospitales tendrán la posibilidad de salir, de manera temporal, para ejercer su derecho al voto este domingo 1° de febrero, eso sí, siempre que cuenten con la autorización de su médico tratante.

La institución emitió una directriz dirigida a los directores médicos en la que se recuerda que el sufragio es un derecho constitucional y que la administración tiene la obligación de garantizar su ejercicio.

El gerente médico de la CCSS, Alexánder Sánchez, explicó que la salida de los pacientes solo podrá autorizarse si no representa un riesgo para su salud: “Cada centro hospitalario deberá suscribir un documento en el que conste la voluntad del paciente de acudir a las urnas, el aval médico y el compromiso de regresar al hospital para continuar con su tratamiento. Este documento quedará registrado en el expediente clínico”.

La directriz también contempla los casos en que un paciente insista en salir a votar sin contar con autorización médica. En esas situaciones, el caso deberá analizarse de forma individual según la condición clínica y podría considerarse como una “salida exigida”.

Traslado y logística

El traslado de los pacientes hacia los centros de votación y su regreso deberá coordinarse con familiares o personas allegadas.

Además, los hospitales de la CCSS se mantendrán en alerta verde durante el proceso electoral, con el fin de garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

La directora del Hospital San Juan de Dios, María Eugenia Villalta, señaló que también se han tomado medidas para que los funcionarios puedan ejercer su derecho al voto sin afectar la continuidad de los servicios. “En algunos servicios se establecieron acciones para facilitar la salida de los funcionarios a las urnas, al tiempo que se garantizó la atención a los pacientes”, puntualizó.

“Con estas disposiciones, la CCSS busca asegurar que tanto pacientes como personal médico puedan participar en la jornada electoral, respetando el derecho constitucional al sufragio y manteniendo la seguridad en los centros hospitalarios”, concluyó Villalta.



