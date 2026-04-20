Primer Laboratorio de Marcha de la CCSS beneficiará a niños con problemas de movilidad

El Hospital Nacional de Niños se convierte en el primer establecimiento de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en contar con un Laboratorio de Marcha especializado.



Este espacio permitirá analizar el movimiento en menores con enfermedades neuromusculares, principalmente con parálisis cerebral, referidos por Ortopedia, Neurología y Neurocirugía.



Los médicos podrán realizar diagnósticos más precisos mediante el uso de tecnología que genera información imposible de obtener con métodos convencionales.



Los niños con problemas de movilidad, durante la adolescencia, enfrentan un alto riesgo de perder la capacidad de caminar, por lo que este tipo de evaluación permite detectar cambios desde edades tempranas y dar seguimiento oportuno.



El laboratorio cuenta con tecnología avanzada que incluye cámaras de video para capturar en tiempo real el proceso de la marcha, ocho cámaras infrarrojas que generan un modelo tridimensional del movimiento, placas de presión que miden la distribución de cargas y un electromiógrafo de superficie inalámbrico que analiza la actividad muscular.

Con esta incorporación se fortalece la atención de la población pediátrica con discapacidad, al brindar opciones diagnósticas y de tratamiento dentro de la seguridad social, sin necesidad de recurrir a alternativas externas.