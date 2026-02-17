¿Planea ir al Mundial? Salud hace advertencia sobre viajes a México, Canadá y EE. UU.

Si planea viajar a Canadá, Estados Unidos o México para el Mundial de la FIFA 2026, tenga presente la advertencia que hizo el Ministerio de Salud de Costa Rica.

Este martes, la ministra y vicepresidenta de la República, Mary Munive, pidió a los aficionados que ya tienen sus boletos comprados revisar su esquema de vacunas contra el sarampión, ya que los países sedes de la Copa del Mundo tienen la situación más crítica de las Américas, donde los casos han aumentado 2500% de un año a otro.

Según los datos mostrados por la autoridad sanitaria, Estados Unidos pasó de 41 diagnósticos en 2024 a 2.242 en 2025; Canadá subió de 12 a 5.436 en el mismo periodo, mientras que en México la cifra se elevó de 0 a 6.428 pacientes.

“Vamos a vibrar, aunque sea con la camiseta de otros, porque, desafortunadamente, no estaremos ahí para decirles: vamos a proteger a nuestros futbolistas, doloroso, pero cierto. ¿Quiénes sí pueden estar ahí? Toda la población que va a migrar a disfrutar de esta fiesta mundial del fútbol, justo en estos tres países. Ahí es donde se vuelve importantísimo tener protección”, indicó la jerarca de Salud en una conferencia de prensa.

Según Munive, “las enfermedades no respetan fronteras”; por eso, el país quiere evitar la importación de más casos tras el evento futbolístico que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica.

Recientemente, se detectó un contagio en Pérez Zeledón, de una niña mexicana de 4 años que viajó y no tenía evidencia de vacunación. Ella está aislada, en buen estado de salud, junto a tres contactos familiares, quienes permanecen asintomáticos.





Vacunación al alcance de todos

La ministra recordó que el esquema oficial contra el sarampión requiere de dos dosis para brindar la protección esperada: a los 15 meses y a los 4 años. Sin embargo, no siempre se completa.

Quienes no cuenten con registro de su vacunación, tengan dudas al respecto o del todo no se hayan inmunizado, tienen la posibilidad de acudir a las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La institución adelantó la campaña para proteger a los viajeros, especialmente a los que tienen entre 20 y 39 años.

“¿Por qué de 20 a 39? Porque, en el 2001, tuvimos una campaña nacional de vacunación. Y esa campaña hizo que la mayoría de la población se cubriera. Pero, ¿qué pasó de 2001 para acá? Mucha gente más creció, nació y se multiplicó, y quedaron descubiertos. Con la poca cobertura que se logró en tiempos de la pandemia, hay población, sobre todo en esas edades, que puede estar descubierta, y digamos que esa población, probablemente, tiene ADN futbolístico y va a querer ir (al Mundial)”, agregó Munive.

La presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, detalló que la persona con viajes programados a países con brotes activos, en el rango de edad indicado, solo debe presentarse a su área de adscripción con una evidencia de su salida del país y la cédula de identidad.

“No tienen que preocuparse por sacar cita. Tenemos las dosis necesarias”, subrayó Taylor.

Las autoridades están tratando de ampliar la cobertura para ese grupo etario en general, no necesariamente para quienes salgan de Costa Rica. Sin embargo, es una posibilidad que apenas se discutirá en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.

El sarampión es una enfermedad infecciosa viral altamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte.