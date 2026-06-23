Pacientes con hemofilia denuncian falta de medicamento vital en hospitales de la CCSS

Los pacientes con hemofilia denuncian el desabastecimiento de un medicamento vital para mantener su estabilidad. Según reportan, en algunos centros médicos se les ha indicado que no hay presupuesto para su compra (ver video adjunto).



Dilan Rivera, un adolescente de 16 años, es paciente con hemofilia, un trastorno hereditario y poco común en el que la sangre no coagula de manera adecuada. Durante años, el joven enfrentó múltiples complicaciones, ya que recibía un medicamento que debía aplicarse por vía intravenosa. Sin embargo, este procedimiento era complejo debido a una condición particular: sus venas no son de fácil acceso.



Desde 2018, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) autorizó que Dilan recibiera un nuevo fármaco llamado emicizumab, lo que representó un cambio significativo en su calidad de vida. De acuerdo con la familia, el tratamiento no solo redujo las complicaciones asociadas a las inyecciones, sino que también permitió controlar los sangrados, mejorando considerablemente su estado de salud.



Sin embargo, la familia afirma que actualmente enfrenta una situación crítica. En el hospital les informaron que ya no cuentan con emicizumab, el medicamento que ha mantenido estable al paciente.



Ante este panorama, la ONG ANASOVI y la Asociación Costarricense de Hemofilia solicitaron a la CCSS una solución urgente al desabastecimiento. Las organizaciones advierten que la falta del medicamento podría provocar retrocesos en la salud de los pacientes o incluso emergencias que comprometan sus vidas.



Por el momento, las organizaciones se mantienen a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades de salud.



Telenoticias consultó a la CCSS sobre este desabastecimiento; sin embargo, al cierre de edición no se había recibido una respuesta.