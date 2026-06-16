Pacientes con enfermedades crónicas en riesgo por fenómeno de El Niño

Los médicos advierten que pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión están en riesgo por la influencia del fenómeno de El Niño.

Según la doctora Melissa Robles, del Área de Salud de Pavas, la reducción de las lluvias podría pasar factura en la condición médica de estos pacientes crónicos.

"Cuando se ve menos cantidad de lluvia, normalmente aumentan mucho las temperaturas, y eso hace que esos pacientes se vean en un mayor riesgo de deshidratación", comentó.

Por eso los especialistas llaman a extremar medidas como la hidratación adecuada y apegarse correctamente al tratamiento médico.

"No disminuir dosis, ni hacer cambios de dosis sin autorización médica y tener precaución a la hora de hacer actividad física", añadió.

Solo en el 2024, el país cerró con 13.431 casos de diabetes, mientras que el 2025 finalizó con 36.720 casos de hipertensión.