Paciente ignoró por un año síntomas de divertículos: "Sentía una piedra, pensé lo peor"

Lo que comenzó como molestias ocasionales y episodios de estreñimiento terminó convirtiéndose en una emergencia médica para José Andrés González, un paciente que fue diagnosticado con diverticulitis luego de sufrir un intenso dolor abdominal que lo llevó al hospital.



Según relató en el programa Su Salud de Teletica.com, durante aproximadamente un año experimentó síntomas como retortijones y dificultad para evacuar, pero no les dio mayor importancia. Sin embargo, en diciembre del año pasado despertó de madrugada con un fuerte dolor en el lado izquierdo del abdomen.

"Yo dije que era algo grave. Sentía como una piedra y pensé hasta que podía ser cáncer", recordó.

Tras varios exámenes, incluyendo una tomografía con contraste, los médicos confirmaron que presentaba una inflamación severa de divertículos, pequeñas bolsas que se forman en la pared del intestino grueso.



El cirujano laparoscópico José Pablo Jiménez explicó que estas estructuras pueden desarrollarse por factores como la genética, la alimentación y el estilo de vida. Cuando se inflaman o infectan, se produce la diverticulitis, una condición caracterizada por dolor intenso, fiebre, náuseas, estreñimiento o diarrea e incluso llegar a perforar el intestino.



En el caso de González, la gravedad del cuadro obligó a realizar dos procedimientos quirúrgicos. Primero se efectuó un lavado para controlar la infección y, posteriormente, una cirugía laparoscópica para retirar la porción del colon afectada.



Afortunadamente, la recuperación fue satisfactoria. Apenas un día después de la operación ya podía caminar y, semanas más tarde, retomó gradualmente sus actividades.



Además de superar la enfermedad, el paciente aprovechó la experiencia para transformar sus hábitos. Eliminó el consumo de grasas, redujo significativamente las carnes rojas, evitó el alcohol y comenzó a ejercitarse con regularidad.

"Ahora me siento muy bien. Tengo más energía y más tranquilidad porque sé que el problema se solucionó. Depende de uno aprovechar esa segunda oportunidad", comentó.

El especialista destacó que cada vez se observan más casos de diverticulitis en personas jóvenes, por lo que recomendó prestar atención a síntomas como dolor abdominal persistente, especialmente en el lado izquierdo, cambios en los hábitos intestinales y episodios frecuentes de estreñimiento.



Tanto el médico como el paciente coincidieron en la importancia de consultar a tiempo, ya que un diagnóstico temprano puede evitar complicaciones mayores y permitir una recuperación más sencilla.

Si desea conocer más sobre la diverticulitis, sus causas y tratamientos, puede repasar el episodio completo de 'Su Salud' en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube:







