Paciente denuncia a dos doctoras que ingresaron 27 veces a su EDUS sin autorización

Una asegurada denunció que dos doctoras de la Caja Costarricense de Seguro Social ingresaron﻿ al menos 27 veces ﻿a su Expediente Digital Único en Salud (EDUS) sin su autorización, mientras ella enfrentaba un proceso de cáncer.

De acuerdo con la bitácora oficial de la institución, el expediente digital fue consultado entre agosto de 2024 y enero de 2025 por dos funcionarias del área de salud de Aserrí, pese a que ella se encuentra adscrita en otra localidad.

Según el documento, las funcionarias justificaron los ingresos al sistema con motivos como búsqueda de citas, gestiones administrativas o localización de la paciente. Sin embargo, la denunciante asegura que nunca fue atendida en ese centro médico ni autorizó dichas consultas.

​La denuncia fue presentada en febrero del año anterior, tanto ante la Caja Costarricense de Seguro Social como ante la Fiscalía del Colegio de Médicos.

Tras la consulta de Telenoticias, la Fiscalía del Colegio de Médicos confirmó que existe un proceso abierto:

"El caso se encuentra en fase de investigación preliminar. Debido a esto, la Fiscalía del Colegio de Médicos no puede referirse ya que, cualquier información puede interpretarse como adelanto de criterio".

Este medio también solicitó una entrevista con la Caja de Seguro Social para conocer las acciones adoptadas y las implicaciones que un caso como este podría tener en la seguridad del sistema y la protección de datos de los usuarios. Sin embargo, al cierre de la nota, la consulta seguía en trámite.