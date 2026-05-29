Paciente con papalomoyo en San Carlos sigue sin recibir tratamiento adecuado

La situación del paciente sancarleño infectado por papalomoyo continúa sin solución definitiva. Aunque fue atendido por un dermatólogo y un infectólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asegura que no recibió el medicamento adecuado para tratar la infección.

Según relató, los médicos le ofrecieron un tratamiento intravenoso alternativo, pero le advirtieron que podría comprometer sus órganos, incluso los riñones. Por esa razón, Dennis decidió no aceptarlo, ya que el hospital de San Carlos no cuenta con el medicamento específico que necesita para curarse.

Esta semana se dio a conocer que el paciente había recibido una cita médica para el año 2032, lo que generó indignación y preocupación. En las últimas horas, fue valorado nuevamente por especialistas, pero la falta del tratamiento correcto mantiene su estado de salud en riesgo.

La tarde del jueves, este medio consultó a la oficina de prensa de la CCSS si se solicitará el medicamento requerido para Dennis. Hasta el momento, se está a la espera de una respuesta oficial.

El caso refleja las dificultades que enfrentan pacientes en zonas rurales para acceder a tratamientos oportunos y adecuados, especialmente cuando se trata de enfermedades poco comunes como el papalomoyo.