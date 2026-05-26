Paciente con grave infección denuncia que le dieron cita para el 2032

Una vez más, un paciente enfrenta una situación inhumana en el sistema de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Dennys, vecino de San Carlos, requiere atención inmediata en el Hospital de la zona debido a una infección grave por papalomoyo. Sin embargo, denunció que le asignaron una cita hasta el año 2032 y que, además, no le han suministrado el medicamento que necesita con urgencia.

El paciente presenta llagas severas en su cuerpo, producto de la inflamación causada por el parásito, que afecta su garganta y pecho. Se contagió tras la picadura de un mosquito en una finca de San Carlos.

Según relató, fue trasladado del Ebáis de Monterrey a emergencias del Hospital de San Carlos, pero finalmente lo enviaron a su casa con la cita para dentro de seis años y sin el tratamiento requerido.

Un médico consultado por Telenoticias, fuera de cámaras, explicó que la falta de suministro del medicamento podría ser determinante para la recuperación del paciente.

Ante la denuncia, la oficina de prensa de la CCSS informó que contactará de inmediato al afectado para brindarle atención y que ofrecerá una respuesta oficial este martes.