Otros dos países suramericanos se unen a obligatoriedad de vacuna contra fiebre amarilla

El Ministerio de Salud de Costa Rica amplió a tres países de América del Sur la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Esto quiere decir que, a partir del próximo 16 de marzo, ya no solo será un requisito para viajar a Colombia: a la lista se unirán Perú y Brasil.

Las nuevas reglas sanitarias sobre la enfermedad, que es transmitida por la picadura de mosquitos infectados con el virus, también establecen que la dosis será requerida para viajar a cualquier país del continente africano.

Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud, aclaró este viernes, en conferencia de prensa, que la aplicación del fármaco “solo será obligatoria para viajeros”.



“Ciudadanos costarricenses o residentes en nuestro país, que a partir del 16 de marzo vayan a presentarse al aeropuerto para irse a alguno de estos países, tienen que portar, con 10 días de antelación, la vacuna de la fiebre amarilla”, señaló Munive.

La jerarca del ramo hizo énfasis en la alta mortalidad de este padecimiento: en la región de las Américas, solo el año pasado se presentaron 308 casos y, de esos pacientes, 126 fallecieron. Según dijo, los países que se incluyeron en la obligatoriedad de vacunación, precisamente, mostraron un aumento relevante.

“Entre 2024 y 2025, Brasil aumentó en un 111%; ya Colombia, ustedes conocen los casos que se han presentado y que ellos mismos se encuentran en alerta, y Perú en un 27%”, detalló.

