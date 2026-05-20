Ortopedia: el servicio más comprometido por falta de especialistas en la CCSS

El servicio de ortopedia es actualmente el más afectado por la falta de médicos especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Un informe de auditoría revela que en el 2025 el faltante era de 13 profesionales, cifra que aumentó a 20 en 2026 y que, según estimaciones de la institución, llegará a 26 ortopedistas en 2027. Esto significa que el déficit de especialistas se duplicó en apenas dos años.

Mientras tanto, las listas de espera continúan creciendo. Datos suministrados por la Caja al Sindicato de Enfermería indican que en solo cuatro meses se sumaron 60.046 pacientes, alcanzando un total de 1.443.260 personas en espera de atención médica.

La auditoría también advierte que en algunas especialidades críticas la espera supera los 430 días, y se han documentado casos extremos en los que las citas se programan hasta con nueve años de diferencia.

Consultada sobre las estrategias para atender esta problemática, la CCSS indicó que la respuesta se encuentra en trámite y no se ha definido un plan concreto al cierre de edición.