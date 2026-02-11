OPS alerta ante la propagación de casos de chikungunya en continente americano

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó este miércoles sobre el aumento sostenido de casos de chikungunya en varios países del continente americano desde finales de 2025, incluso en áreas donde no se registraban casos desde hace años.

La expansión de los casos es consistente con la presencia del mosquito Aedes aegypti en las áreas afectadas, explicó la OPS.

Pero las temperaturas extremas favorecen el rebrote actual, que además se combina con la presencia de genotipos asiáticos y africanos del virus, por lo que es necesario "mantener una vigilancia sensible y una respuesta oportuna", explica el comunicado de la organización.

En 2025 se notificaron 502.264 casos en todo el mundo, incluidos 208.335 confirmados y 186 muertes, en 41 países y territorios, detalla la OPS.

La mayoría de esos casos —313.132, de los cuales 113.926 fueron confirmados— se produjeron en el continente americano.

En la región se registraron 170 muertes a causa de esta enfermedad que se asemeja al dengue, en 18 países y un territorio, explicó la OPS.

Cuba reportó en diciembre más de 50 muertes por chikungunya y dengue en cinco meses.

El chikungunya llegó a la región en 2013. Produce fiebre, dolor articular intenso, y en algunos casos fatiga, náuseas o cefaleas.

En aproximadamente el 60% de los casos la enfermedad dura semanas, o incluso meses.