OMS recomienda a países miembros imponer más impuestos al tabaco

La Organización Mundial de la Salud (OMS) le ha pedido constantemente a sus países miembros aumentar los impuestos a los cigarrillos.

"Los impuestos para la salud son uno de los instrumentos más potentes que tenemos a nuestra disposición para promover la salud y prevenir las enfermedades", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

El médico destacó que, "mediante un aumento de los impuestos sobre productos como el tabaco, las bebidas azucaradas y el alcohol, los gobiernos pueden reducir el consumo nocivo y desbloquear fondos para financiar servicios de salud vitales".



En esa línea, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha promovido en varias ocasiones aumentar los impuestos a estos productos, como parte del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

"El aumento de impuestos a los cigarrillos es considerado la política más costo-efectiva para el control de la epidemia del tabaco ya que provoca una disminución en el consumo actual, previene la iniciación de nuevos fumadores y genera recaudación fiscal que puede ser utilizada para costear la carga que genera el tabaquismo en la salud pública", destacó la Gerencia Médica de la Caja en 2023.

El impacto del tabaquismo

Según la Caja, el costo médico directo anual por el tabaquismo es de más de ₡300 mil millones, con un costo de productividad laboral mayor a los ₡75 mil millones.

El impacto en la mortalidad y en la calidad de vida del tabaquismo representa en forma directa la pérdida de más de 76.432 años de vida, lo que representa casi 2.174 muertes por año que podrían ser evitadas.