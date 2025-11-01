Obesidad y salud mental: doble reto para el adulto mayor en Costa Rica

La población adulta mayor en Costa Rica enfrenta un desafío creciente en materia de salud: el aumento sostenido de la obesidad y la incidencia de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad.

Según datos del Informe Nacional de Obesidad 2024, cerca del 32% de las personas mayores de 65 años presentan algún grado de obesidad, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y pérdida de movilidad.

A esto se suman factores emocionales vinculados a la soledad, las enfermedades crónicas y las limitaciones económicas.

Ante este panorama, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica afirma que los farmacéuticos tienen contacto directo con esta población, lo que les permite detectar signos de riesgo, orientar sobre el uso adecuado de medicamentos y brindar consejería en hábitos saludables.

Los expertos señalan que la relación entre obesidad y salud mental es bidireccional: el sobrepeso puede generar problemas emocionales, mientras que la depresión y la ansiedad influyen en los hábitos alimenticios y en el cumplimiento de los tratamientos.

El doctor Luis Esteban Hernández, decano de la Facultad de Farmacia de la UCR, subraya que el uso racional y seguro de los medicamentos puede optimizar el tratamiento de estos padecimientos, especialmente en adultos mayores que acuden regularmente a farmacias para retirar sus medicinas.

Costa Rica atraviesa un proceso de envejecimiento acelerado. Según el INEC, para el año 2050 una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años. En este contexto, la articulación entre la CCSS, el Colegio de Farmacéuticos y otras instancias de salud será clave para enfrentar de forma preventiva los retos asociados a la obesidad y la salud mental.

Garantizar un envejecimiento digno y activo requiere un abordaje integral, donde los farmacéuticos se consolidan como aliados estratégicos en la cadena de la salud.