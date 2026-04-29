Nuevo catálogo de incapacidades genera respaldo y advertencias del Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) garantizar la continuidad de las incapacidades en pacientes cuya enfermedad se prolongue más allá del tiempo establecido en el nuevo catálogo aprobado por la institución.

La Caja definió los plazos de incapacidad según cada padecimiento, bajo un catálogo avalado por la Junta Directiva del Seguro Social. Desde el Colegio de Médicos consideran la iniciativa un paso positivo para controlar las incapacidades, aunque insisten en que debe existir flexibilidad para casos más complejos.

El catálogo establece, por ejemplo, que los pacientes con dolor de cabeza o migraña podrán recibir entre 1 y 3 días de incapacidad, el mismo tiempo que quienes sufran dolores de espalda o cuello. Para problemas de ciática o discos, el plazo puede extenderse hasta 5 días.

En el caso de enfermedades digestivas, se contemplan de 1 a 2 días para diarreas, de 1 a 5 días para infecciones intestinales y de 1 a 3 días para gastritis o colon irritable.

Respecto a infecciones respiratorias, se fijan de 1 a 3 días para resfriados comunes, de 1 a 5 días para faringitis o amigdalitis, y hasta 8 días para bronquitis o neumonía.

Las lesiones también tienen parámetros definidos: una contractura puede incapacitar de 1 a 3 días, un esguince de tobillo de 3 a 30 días y una lesión de hombro de 1 a 5 días.

En cuanto a la salud mental, la ansiedad o la depresión pueden incapacitar hasta por 30 días, mientras que el trastorno de adaptación contempla un máximo de 15 días.

La Caja señaló que el catálogo es una herramienta que brindará respaldo a los médicos tratantes y servirá como parámetro de referencia en el otorgamiento de licencias e incapacidades, basado en literatura médico-científica para cada patología.