Nueva torre del Hospital de Niños se puede retrasar hasta 10 años tras rechazo de CCSS

El proyecto de la Torre Integral de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños podría retrasarse hasta 10 años, luego de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazara la construcción de la llamada Torre de la Esperanza.

La decisión de desistir de este proyecto, que se venía planificando desde antes del 2007, abre la posibilidad de que la nueva obra se postergue por una década.

La Cámara Costarricense de la Construcción cuestionó la resolución del Seguro Social, que por recomendaciones internas declaró desierta la adjudicación para levantar la obra este año.

La Gerencia Médica y la Dirección del Hospital de Niños recomendaron a la CCSS planificar una nueva infraestructura que cumpla con los requerimientos actuales del centro médico.

No obstante, para la Dirección Médica es vital que el proyecto se inicie cuanto antes, dada la necesidad de ampliar y modernizar los servicios de cuidados críticos.