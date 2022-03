Nueva denuncia judicial por supuesto desvío de hígado: “Nos lo quitaron sin saber por qué”

Alejandra Zamora presentó, este martes, una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) porque personal del Hospital Calderón Guardia llamó a su hermana para un trasplante de hígado; pero, según ella, luego les dijo que ya no se iba a realizar.



La denunciante contó a Teletica.com que a la paciente, la mañana del domingo 13 de marzo, le hicieron los exámenes correspondientes para la operación; sin embargo, a eso de las 6:30 p. m., el médico la llamó y le expresó que quedaba cancelada.

“Cuando yo pregunto el porqué de la decisión, no nos dicen nada y no supimos por qué, luego de insistir para que dieran una explicación nos comentan que el Hospital México presionó para que el hígado fuera enviado donde ellos y que ganaron la solicitud. Al día siguiente (lunes), me llama un doctor y dice que mi hermana dio positivo por COVID-19, por eso no se realizó el trasplante”, describió Zamora.

La denunciante dice que su familia tuvo que exigir una respuesta sobre lo ocurrido, ya que desconocían las razones.

“Mi hermana estaba de primera en la lista, por su estado de salud y edad. Ella tenía hepatitis que se volvió cirrosis y los médicos nos habían dicho, hace algún tiempo, que si en seis meses no estaba trasplantada le daban un 40% de vida. Ella no se puede levantar de la cama y hoy (miércoles) estoy en Emergencias del Calderón Guardia porque está mal”, comentó Zamora.

La mujer, quien debía recibir el trasplante, está casada y tiene dos hijos.

“Hay otra cosa también extraña porque el martes 14 de marzo me llamó un doctor, diciéndome que estuviéramos tranquilos y que le indicáramos a mi hermana que el COVID que tenía no se le iba a pegar a nadie porque la inmunidad ya iba saliendo. Ayer martes, el mismo doctor que nos llamó para decir que estuviéramos tranquilos, volvió a llamar para decirle a mi hermana que fuera hoy (miércoles) al hospital para hacerle la prueba COVID y tener ya todo listo por si aparecía un nuevo donador”, agregó Zamora.

La hermana de la afectada también acudió, este martes, a la Sala Constitucional para presentar un recurso de amparo contra el centro médico.

Para ella, lo difícil de entender es que el hígado se fue del Hospital Calderón Guardia, donde estaba su hermana, al Hospital México, pero luego volvió al Calderón, donde sí le realizaron el trasplante a otro paciente.

Otro caso por aparentes anomalías en trasplante de hígado

Daniel Montoya conversó con Teletica.com, el pasado miércoles 16 de marzo, sobre la situación médica que vive su hermano Alfonso, de 66 años, luego de que el Hospital México lo llamara para ingresarlo y operarlo, ya que había un hígado disponible; pero, al día siguiente, le avisaron que el órgano se lo dieron a otra persona.

Explica que los médicos del México y el Viceministerio de Salud le indicaron que, por una decisión administrativa, no le iban a dar el hígado a su hermano.

Montoya, debido a los hechos vividos, también presentó una denuncia ante el OIJ y un recurso de amparo en la Sala Cuarta.

¿Qué pasó realmente con el hígado?

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y autoridades de Salud tienen una lista de espera para donantes de hígado, de acuerdo con la condición en que se encuentre el paciente.

Ambas instituciones dijeron que, por tratarse de un tema en investigación judicial, no brindarían detalles al respecto; sin embargo, señalaron que pidieron un informe a los centros médicos para conocer qué fue lo que pasó realmente.

