Niño de 6 años necesita cirugía para salvar la mitad del corazón que le funciona

Los padres de un niño costarricense que padece una condición cardíaca compleja y que, además, está dentro del espectro autista, hacen un llamado urgente a la solidaridad. La familia necesita costear una cirugía de alta complejidad en el extranjero, cuyo valor asciende a los 45 millones de colones.

El pequeño se llama Santiago Sequeira y tiene tan solo 6 años. "Santi", como le dicen de cariño, nació con una cardiopatía congénita que provoca que solo le funcione la mitad de su corazón.

A su corta edad, ya ha pasado por dos cirugías en Costa Rica que le han permitido ganar valiosos años de vida; sin embargo, el deterioro de su salud avanza y ahora necesita una tercera intervención con extrema urgencia. Actualmente, la coloración morada en sus labios y uñas es una evidencia visible de su delicado estado.

Fuera de los convenios médicos del país

La situación se ha vuelto cuesta arriba para la familia. En Costa Rica, los médicos ya les notificaron que la operación no se puede realizar en el país debido a su altísimo nivel de complejidad.

Además, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tampoco incluyó al menor en el convenio que mantiene el Hospital Nacional de Niños con un centro especializado en Barcelona, España.

Los médicos en Barcelona están listos para recibir a "Santi" y operarlo, pero el costo total del procedimiento debe ser asumido por completo por sus padres de forma privada.

Una campaña por una segunda oportunidad de vida

Al no ser candidato para dicho convenio, los padres de Santiago decidieron no cruzarse de brazos e iniciar una intensa campaña de recaudación de fondos para intentar salvar la vida de su hijo. Con el apoyo de la ciudadanía, el menor podrá tener una segunda oportunidad.

¿Cómo colaborar con la campaña de "Santi"?

Usted puede apoyar directamente a la familia a través de los siguientes canales oficiales:

SINPE Móvil: 6385-5359.

A nombre de: Fundación Cor All Family CR.