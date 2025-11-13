Niña que enfrenta agresivo tumor necesita cirugía en España para evitar perder su pierna

Una niña de 11 años que enfrenta un agresivo tumor requiere de una cirugía en España para evitar perder una de sus piernas.



Sus padres luchan contra el tiempo y los costos para hacer posible ese tratamiento. La noticia llegó de manera repentina. No hubo dolor ni síntomas que alertaran de que algo grave pasaba.



De un día a otro, los padres de Mary Paz notaron un pequeño bulto en su pierna, al principio pensaron que era un golpe. Pero tras varios exámenes, en julio de este año recibieron un diagnóstico que les cambió la vida: rabdomiosarcoma alveolar, un tipo de cáncer infantil muy agresivo.



Desde entonces, Mari Paz ha pasado por seis ciclos de quimioterapia.



Pero a la mitad del tratamiento, en el Hospital Nacional de Niños les informaron que la única opción médica para la menor era amputar la pierna desde la cadera.



En medio del miedo y la incertidumbre, la familia encontró en un hospital de Barcelona la posibilidad de extirpar el tumor sin comprometer la pierna de la niña.



Pero solo el costo del tratamiento asciende a 200 mil euros.



Ahora esta familia no solo enfrenta la dura batalla contra el cáncer, sino también una carrera contra el tiempo.



Tienen cuatro semanas para reunir el dinero y viajar a España. Para ellos cada día cuenta.



Si usted desea ayudar a que Mari Paz tenga su cirugía, puede hacerlo mediante Sinpe móvil al 8745-7451 a nombre de Fabiola Guerrero.









